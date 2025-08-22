ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід

У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей

Підозрювану водійку триматимуть під вартою без внесення застави

Водійка, котру підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Хмельниччині, перебуватиме під вартою без внесення застави. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає «Главком».

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 9 серпня цього року неподалік села Юзіно Хмельницького району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів Denza N7 та MG 350, внаслідок чого водій та чотири пасажири автомобіля MG 350 від отриманих травм загинули на місці.

Ухвалою слідчого судді до водійки Denza N7 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

«Не погодившись із вказаним рішенням в частині можливості внесення застави, прокурори оскаржили його до апеляційного суду», – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. Нагадаємо, внаслідок ДТП водій автомобіля MG 350 та четверо його пасажирів (двоє чоловіків 37 та 50 років, а також двоє жінок 37 та 25 років) загинули на місці події.

До слова, 13 серпня, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще троє отримали травми. Серед жертв – 15-річна дівчина та 20-річний чоловік.