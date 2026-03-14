У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу

На Дніпрі у Вишгороді третю добу шукають чоловіка, який намагався переплисти річку

Під час обстеження поверхні води людини виявити не вдалося

У місті Вишгород Київської області третю добу тривають пошуки чоловіка, який намагався переплисти річку Дніпро та зник. Про це повідомили у ДСНС, пише «Главком».

Інцидент стався на вулиці Набережній, на місцевому пляжі. До Служби порятунку Вишгородського району надійшло повідомлення від чергового Вишгородського районного відділу поліції про те, що чоловік намагався переплисти річку, однак зник з поля зору.

Після прибуття на місце події рятувальники розпочали пошукову операцію. Спочатку вони провели аеророзвідку за допомогою безпілотного літального апарата, щоб оглянути акваторію річки.

фото: ДСНС

Однак під час обстеження поверхні води людини виявити не вдалося. До пошукових робіт залучили водолазне відділення Головного міжрегіонального рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Наразі пошуки на водоймі тривають уже третю добу.

Нагадаємо, на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу.