Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
За даними слідства, чоловік продавав зброю, яку знаходив у зоні проведення бойових дій
фото: Національна поліція України/Facebook

Столичні правоохоронці викрили 42-річного киянина, який займався незаконним збутом вогнепальної зброї, знайденої у зоні бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України

Як встановили правоохоронції, ділок підшукував клієнтів через інтернет. Після повної оплати замовлення він відправляв «товар» – гвинтівки та пістолети-кулемети – звичайною поштою. Підозрюваний просив свою дружину відносити посилки на пошту для відправки замовникам.

Правоохоронці задокументували продаж ділком пістолета-кулемета та гвинтівки. Суми, отримані від незаконного продажу, сягали від 7 до 18 тис. грн за одну одиницю. Встановлено, що зброя трофейна, яку ділок знаходив у зоні проведення бойових дій.

фото: Національна поліція України

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.

21 квiтня, 13:06
