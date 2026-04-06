У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Скасування відбудеться після відповідного розпорядження «Укренерго»

У столиці за командою «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Звичні графіки наразі не діють, оскільки екстрені заходи впроваджуються без попереднього планування.

«Скасування відбудеться після відповідного розпорядження «Укренерго», – йдеться у повідомленні.

Киян закликають споживати електроенергію розумно, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили також по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів. Через атаку у ніч на 6 квітня значних руйнувань зазнав енергетичний об'єкт в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 17 тис. родин. 

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

