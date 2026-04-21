Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)

У Білоцерківському районі Київської області затримано 37-річного місцевого жителя, який незаконно продавав бойові припаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що підозрюваний за 7 тис. грн реалізував набої. Згодом фігурант повторно за 6 тис. грн продав дві гранати, підривачі УЗРГМ-2 та 100 патронів калібру 7,62 мм.

Набої, вилучені у жителя Білоцерківщини фото: Національна поліція України/Facebook

«Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці також виявили та вилучили 100 патронів калібру 5,6 мм, гранату з підривачем УЗРГМ-2», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували вилучення заборонених предметів. Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактами зберігання, придбання та збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

