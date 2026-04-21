Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання
У Білоцерківському районі Київської області затримано 37-річного місцевого жителя, який незаконно продавав бойові припаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Слідство встановило, що підозрюваний за 7 тис. грн реалізував набої. Згодом фігурант повторно за 6 тис. грн продав дві гранати, підривачі УЗРГМ-2 та 100 патронів калібру 7,62 мм.
«Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці також виявили та вилучили 100 патронів калібру 5,6 мм, гранату з підривачем УЗРГМ-2», – йдеться у повідомленні.
Спеціалісти-криміналісти зафіксували вилучення заборонених предметів. Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактами зберігання, придбання та збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
