Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці також виявили та вилучили 100 патронів калібру 5,6 мм, гранату з підривачем УЗРГМ-2
Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Білоцерківському районі Київської області затримано 37-річного місцевого жителя, який незаконно продавав бойові припаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Слідство встановило, що підозрюваний за 7 тис. грн реалізував набої. Згодом фігурант повторно за 6 тис. грн продав дві гранати, підривачі УЗРГМ-2 та 100 патронів калібру 7,62 мм.

Набої, вилучені у жителя Білоцерківщини
Набої, вилучені у жителя Білоцерківщини
«Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці також виявили та вилучили 100 патронів калібру 5,6 мм, гранату з підривачем УЗРГМ-2», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували вилучення заборонених предметів. Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання
Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактами зберігання, придбання та збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ ініціює широке обговорення закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня розпочнуться консультації з народними депутатами, експертами та громадськістю, щоб вийти на єдину модель володіння зброєю в Україні. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома». Очільник МВС підкреслив, що міністерство готове до діалогу та підтримує право громадян на збройний самозахист, проте ключовою умовою є професійна підготовка майбутніх власників зброї.

Новини

Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг
На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста
«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста

