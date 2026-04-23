Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тис. власників зброї

Станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський, інформує «Главком».

За словами очільника Нацполіції, кількість власників зброї в країні залишається значною, проте цей процес є контрольованим.

«Станом на 1 квітня 2026 року на території держави зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у володінні яких перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спеціальних засобів», – зазначив Іван Виговський.

Виговський окремо наголосив, що зброя, яку масово роздавали громадянам у лютому-березні 2022 року для відсічі агресору, не стає інструментом криміналу. Водночас поліція вживає жорстких заходів, щоб не допустити безконтрольного витоку вогнепальних засобів у незаконний обіг.

Серед основних заходів контролю:

Оперативні закупівлі: для виявлення та перекриття каналів нелегального збуту;

для виявлення та перекриття каналів нелегального збуту; Робота блокпостів: спільна діяльність поліції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку;

спільна діяльність поліції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку; Вилучення: регулярні операції з вилучення боєприпасів та вибухівки з незаконного володіння.

Голова Нацполіції також підкреслив, що правоохоронні органи продовжують роботу над тим, щоб кожна одиниця зброї була облікована, а її використання залишалося виключно в межах закону та захисту держави.

Іван Виговський окремо торкнувся теми легалізації зброї.

«Є багато незареєстрованої, тих же трофеїв. Частина людей, хто не має зброї, вони теж мають право на самозахист. Тому це дискусія. А ми зараз, до речі, трофейну зброю реєструємо, люди приходять, здають її, ми її фіксуємо, повертаємо їм», – зазначив Іван Виговський. Але при цьому Виговський вказав на один ризик.

«Будь-яка країна, яка пройшла війну, стикається з таким. Якщо всі ті, хто зараз воює, всі чоловіки та жінки не будуть соціально адаптовані, не будуть працевлаштовані, то, можливо, злочинний світ також буде розвиватися. Вони можуть просто їх переманювати на свою сторону. І якраз ця зброя буде потім стріляти», – зауважив голова Національної поліції України.

