Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
Тема легалізації зброї активно обговорюється в Україні
фото з відкритих джерел

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тис. власників зброї

Станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський, інформує «Главком».

За словами очільника Нацполіції, кількість власників зброї в країні залишається значною, проте цей процес є контрольованим.

«Станом на 1 квітня 2026 року на території держави зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у володінні яких перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спеціальних засобів», – зазначив Іван Виговський.

Виговський окремо наголосив, що зброя, яку масово роздавали громадянам у лютому-березні 2022 року для відсічі агресору, не стає інструментом криміналу. Водночас поліція вживає жорстких заходів, щоб не допустити безконтрольного витоку вогнепальних засобів у незаконний обіг.

Серед основних заходів контролю:

  • Оперативні закупівлі: для виявлення та перекриття каналів нелегального збуту;
  • Робота блокпостів: спільна діяльність поліції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку;
  • Вилучення: регулярні операції з вилучення боєприпасів та вибухівки з незаконного володіння.

Голова Нацполіції також підкреслив, що правоохоронні органи продовжують роботу над тим, щоб кожна одиниця зброї була облікована, а її використання залишалося виключно в межах закону та захисту держави. 

Іван Виговський окремо торкнувся теми легалізації зброї.

«Є багато незареєстрованої, тих же трофеїв. Частина людей, хто не має зброї, вони теж мають право на самозахист. Тому це дискусія. А ми зараз, до речі, трофейну зброю реєструємо, люди приходять, здають її, ми її фіксуємо, повертаємо їм», – зазначив Іван Виговський. Але при цьому Виговський вказав на один ризик.

«Будь-яка країна, яка пройшла війну, стикається з таким. Якщо всі ті, хто зараз воює, всі чоловіки та жінки не будуть соціально адаптовані, не будуть працевлаштовані, то, можливо, злочинний світ також буде розвиватися. Вони можуть просто їх переманювати на свою сторону. І якраз ця зброя буде потім стріляти», – зауважив голова Національної поліції України.

«Главком» писав, що сьогодні, 23 квітня, близько 9:20, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові. За словами правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України зброя українці поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
28 березня, 23:12
Фінляндія робить ставку на довгострокову підтримку, зокрема для людей похилого віку
Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
29 березня, 06:24
Правоохоронці затримали інспектора Львівської митниці, якому інкримінують убивство
У Львові військовий ТЦК загинув від ножового поранення (оновлено)
2 квiтня, 15:28
Ярослав Грубич розповів про випадок кричущої неповаги до ветерана
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
5 квiтня, 17:58
Поліція Лонг-Біч вилучила людські рештки з парку, де проходило великоднє свято
У Лос-Анджелесі родина знайшли людські останки у парку на великодньому святі
8 квiтня, 13:09
Сигарети, вилучені поліцією у крадіїв
Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
14 квiтня, 14:29
За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі
Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного
15 квiтня, 15:20
У Берліні пройшла зустріч у форматі «Рамштайн»
Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів
15 квiтня, 22:51
Стрілянина у Львові сталася в одній із багатоповерхівок
У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
Сьогодні, 10:59

Суспільство

Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
На війні загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі. Згадаймо Олексія Колесника
На війні загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі. Згадаймо Олексія Колесника
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів
Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua