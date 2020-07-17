Продаж київського готелю порівняли з продажем «Криворіжсталі»



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1 5 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію

У Фонді держмайна дуже втішені першими результатами «карантинної» приватизації

Аукціон з продажу готелю «Дніпро» у Києві був показовим. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

«Це, напевно, перший випадок після продажу «Криворіжсталі» щодо залучення інвесторів до такого великого держмайна. Такої локації в Києві, з точки зору об’єктів державної власності, напевно, немає», – наголосив Тарас Єлейко.

За словами заступника голови Фонду держмайна, на приватизацію готуються ще три держпідприємства, одне з яких має досить гарну нерухомість на вулиці Інститутській.

Як повідомлялося, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни близько 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.