  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Продаж київського готелю порівняли з продажем «Криворіжсталі»

    • Розсилка
    <em><span>1</span></em><i><span>5</span></i><span> липня влада відрапортувала&nbsp;<a href="/economics/finances/gotel-dnipro-ta-inshi-zhirni-objekti-ze-vlada-pochala-ostanniy-velikiy-rozprodazh-usi-podrobici-693210.html">про першу успішну приватизацію</a> - Продаж київського готелю порівняли з продажем «Криворіжсталі»
    15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію

    У Фонді держмайна дуже втішені першими результатами «карантинної» приватизації

    Аукціон з продажу готелю «Дніпро» у Києві був показовим. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

    «Це, напевно, перший випадок після продажу «Криворіжсталі» щодо залучення інвесторів до такого великого держмайна. Такої локації в Києві, з точки зору об’єктів державної власності, напевно, немає», – наголосив Тарас Єлейко.

    За словами заступника голови Фонду держмайна, на приватизацію готуються ще три держпідприємства, одне з яких має досить гарну нерухомість на вулиці Інститутській.

    Як повідомлялося, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни близько 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

    Читайте також:  
      Дніпро готель Тарас Єлейко
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ