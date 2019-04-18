Продаж неіснуючих авто: банда ошукала понад 200 громадян на 7 млн грн



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Для реалізації злочинної схеми зловмисниця винаймала офісні приміщення та створила низку фіктивних підприємств Фото: Прокуратура Києва

Злочинне угруповання діяло на території Києва, Запорізької та Миколаївської областей

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими Подільського управління поліції у Києві та працівниками Департаменту кіберполіції завдяки проведенню комплексу слідчих та розшукових дій припинено діяльність організованої злочинної групи, учасники якої під приводом продажу неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки заволоділи коштами громадян на суму майже 7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Організатором ОЗГ виявилася 33-річна уродженка Миколаївщини, яка залучила до протиправної діяльності близько 10 осіб. Для реалізації злочинної схеми зловмисниця винаймала офісні приміщення та створила низку фіктивних підприємств.

Згідно розподілу ролей учасники групи розміщували на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж транспортних засобів за цінами, нижчими за середньоринкові.

Потенційних клієнтів, які приходили до офісу, менеджери схиляли до укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу з обов’язковою передоплатою у розмірі від 30 до 50% від його вартості. Однак, отримавши від потерпілих кошти, працівники офісу відволікали їхню увагу та надавали на підпис інший договір, який взагалі не стосувався цього правочину. Лише згодом, ознайомившись з документами, потерпілі дізнавалися, що оплатили лише послуги цього товариства або взяли у них позику на суму до 600 тис. гривень.

У такий спосіб з жовтня 2017 року по квітень 2019 року учасники злочинної групи ошукали щонайменше 200 громадян на території зазначених регіонів та заволоділи їхніми коштами на суму 7 млн гривень.

В межах розслідування 17 квітня у Києві, Запоріжжі та в Миколаївській області проведено обшуки.

18 квітня п’ятьом учасникам групи, у тому числі жінці-організатору, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у складі організованої злочинної групи. Двом особам повідомлено про підозру заочно.

Наразі готується клопотання до суду про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.