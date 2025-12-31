Головна Київ Новини
Розтрата на світлі для шкіл: підозру оголошено посадовиці Деснянського району

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Розтрата на світлі для шкіл: підозру оголошено посадовиці Деснянського району
Санкція інкримінованої підозрюваній статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років
фото: Національна поліція Укрвїни

Діючи в інтересах підприємця-постачальника, підозрювана безпідставно підписала додаткові угоди щодо зміни ціни на вищу за ринкову

У Києві викрили схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі електроенергії для закладів освіти. Як повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, підозру отримала фахівчиня з публічних закупівель управління освіти Деснянської РДА.

За даними слідства, у січні 2023 року фахівчиня з публічних закупівель управління освіти Деснянської районної держадміністрації провела від імені управління тендер на закупівлю електричної енергії для шкіл та садочків району та уклала договір з приватним товариством. Надалі, упродовж січня-вересня, діючи в інтересах підприємця-постачальника, підозрювана безпідставно підписала додаткові угоди щодо зміни ціни на вищу за ринкову.

«У результаті, протягом року на рахунки фірми було перераховано 17,2 млн грн, з яких майже 1,9 млн грн становила необґрунтована переплата з бюджету столичної громади», – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили жінці про підозру у за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у сфері публічних закупівель знову проявилася давня проблема – пов’язані між собою учасники тендерів. Щонайменше у 32 процедурах зафіксовано підтверджені зв’язки між учасниками. Загальна сума таких закупівель становить 501,2 млн грн, у межах яких виявлено будь-які підтверджені взаємозв’язки, що суперечать вимогам законодавства. У окремих випадках ідеться про формальний збіг обставин або особливості корпоративної структури, які не обов’язково порушують Закон. Однак 32 закупівлі на суму 501,2 млн грн уже виходять за ці межі: встановлено пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні 25% і більше, що є грубим порушенням закону України «Про публічні закупівлі».

Раніше Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому проректору одного зі столичних університетів, якого звинувачують у службовій недбалості. Слідство встановило, що університет, в межах реалізації загальнодержавного проєкту «Вища освіта України», отримав гроші на покращення енергоефективності будівель. Навчальний заклад та підрядник уклали договір на ремонт.

 

