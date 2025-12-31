Головна Київ Новини
Київ зустрічає Новий рік зі снігом: на вулиці виведено понад 300 одиниць техніки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прибирання снігу на вулицях Києва 31 грудня 2025 року
фото: КМДА

Сьогодні у Києві триматиметься морозна погода (4–6° нижче нуля) та місцями йтиме невеликий сніг

Поки столиця готується до зустрічі Нового року, комунальні служби працюють у посиленому режимі. Через невеликий сніг та морозяну погоду на вулиці міста виведено сотні одиниць техніки та тисячі працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор» та КМДА.

Прибирання снігу у Києві
Прибирання снігу у Києві
фото: КМДА

Сьогодні на дорогах та тротуарах Києва працює справжня армія комунальників:

  • На магістралях: 245 одиниць спецтехніки «Київавтодору» обробляють протиожеледними засобами мости, спуски, підйоми та головні артерії міста.
  • На зупинках та переходах: 450 працівників у складі 63 бригад вручну розчищають вузькі тротуари, сходи та острівці безпеки.
  • У парках та скверах: понад 700 «зеленбудівців» та 66 одиниць техніки дбають про чистоту зон відпочинку.
  • У дворах: прибудинкові території очищають працівники керуючих компаній.
Прибирання снігу у столиці розпочалося ще затемна
Прибирання снігу у столиці розпочалося ще затемна
фото: КМДА

Прогноз погоди на 31 грудня

Синоптики попереджають: сьогодні у Києві триматиметься морозна погода (4–6° нижче нуля) та місцями йтиме невеликий сніг. Головна небезпека для водіїв та пішоходів — ожеледиця.

Важливі поради для містян

Влада закликає водіїв бути максимально обачними, дотримуватися дистанції та не паркувати авто вздовж доріг, аби не заважати роботі спецтехніки. Пішоходам нагадують про обережність на слизьких ділянках та необхідність носити флікери (світловідбивні елементи) у темний час доби, що особливо важливо в умовах зимових сутінків.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою. 

Київ зустрічає Новий рік зі снігом: на вулиці виведено понад 300 одиниць техніки
