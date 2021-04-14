Київ найближчим часом може вийти з «червоної» зони: названо умову

Рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався

Найближчим часом Київ може вийти з «червоної» зони карантину, оскільки останнім часом покращилася ситуація за рівнем Covid-госпіталізацій. Про це під час спілкування з журналістами заявив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

«…Ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема, Закарпатська область вийшла на нормальні показники і вже не в «червоній» зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з «червоної» зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій», – сказав він.

Радуцький також зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі «Україна 24» підтвердив, що рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався. Але зараз збільшився термін лікування пацієнтів з Covid у стаціонарах

«Якщо раніше люди два тижні лікувалися, то сьогодні це три тижні. Тому навантаження на медичну сферу залишається високою», – заявив Рубан.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня.

Джерело: РБК-Україна