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    Київ найближчим часом може вийти з «червоної» зони: названо умову

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    З 5 квітня в Києві посилили локдаун - Київ найближчим часом може вийти з «червоної» зони: названо умову
    З 5 квітня в Києві посилили локдаун
    Фото з відкритих джерел

    Рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався

    Найближчим часом Київ може вийти з «червоної» зони карантину, оскільки останнім часом покращилася ситуація за рівнем Covid-госпіталізацій. Про це під час спілкування з журналістами заявив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

    «…Ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема, Закарпатська область вийшла на нормальні показники і вже не в «червоній» зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з «червоної» зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій», – сказав він.

    Радуцький також зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

    При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі «Україна 24» підтвердив, що рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався. Але зараз збільшився термін лікування пацієнтів з Covid у стаціонарах

    «Якщо раніше люди два тижні лікувалися, то сьогодні це три тижні. Тому навантаження на медичну сферу залишається високою», – заявив Рубан.

    Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

    Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Київ лікарня карантин коронавірус Михайло Радуцький
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