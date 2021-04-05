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    Продовження локдауну в столиці розглянуть наступного тижня – КМДА

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    До громадського транспорту в локдаун пускають лише власників спецперепусток - Продовження локдауну в столиці розглянуть наступного тижня – КМДА

    До громадського транспорту в локдаун пускають лише власників спецперепусток

    Фото: Національна поліція

    Для помʼякшення карантинних обмежень Києву потрібно покинути «червону» епідемічну зону

    Київська міська державна адміністрація уважно спостерігає за динамікою захворювання Covid-19 у місті. На підставі наявних показників буде прийнято рішення про продовження посиленого локдауну у Києві. Про це заявив в ефірі каналу «Україна 24» заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    За його словами, рішення про продовження локдауну буде переглянуте через тиждень.

    «У понеділок будемо бачити динаміку по Covid-19. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня», – повідомив він.

    Зазначимо, локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але тільки якщо Київ вийде з «червоної» зони.

    Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

    Нагадаємо, що минулої доби у Києві виявили 458 нових хворих на Covid-19, померло 32 особи.

    Учора аналітик Євген Істребін висловив припущення, що у Хмельницькій області занижуються показники зайнятих лікарняних ліжок, забезпечених киснем, завдяки чому регіон уникає потрапляння до «червоної» карантинної зони.

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    Теги: Київ Україна КМДА транспорт влада
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