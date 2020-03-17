Прокуратура оголосила підозру 60-річному «мінеру» адмінбудівель у Києві



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Псевдомінером виявився киянин 1959 року народження Фото: Нацполіція

Чоловік здійснив неправдиві повідомлення про замінування будівель Ради, Офісу президента

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 60-річному чоловікові, який зробив хибне повідомлення про замінування будівлі Офісу президента України, Верховної Ради України та всіх адміністративних будівель Національної поліції Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Анонімний дзвінок про загрозу безпеці громадян надійшов ввечері 12 березня 2020 року на спецлінію «102».

Чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив неправдиве повідомлення про замінування, невдовзі встановили та затримали.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Як повідомлялося, 13 березня поліцейські розшукали псевдомінера на бульварі Вацлава Гавела та доставили його до територіального управління поліції. Чоловік у скоєному зізнався, однак причини свого вчинку чітко пояснити не зміг. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – місцевий мешканець, 1959 року народження, який до кримінальної відповідальності до цього часу не притягувався.

Нагадаємо, 12 березня близько 11-ї години надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі Фонду державного майна.

Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».