Підтоплення київського метро: Генпрокурор Кравченко анонсував нові експертизи

За словами Кравченка,значна кількість посадовців знала про ймовірне затоплення тунелю

Крапка у розслідуванні кримінального провадження щодо підтоплення столичного метрополітену ще не поставлена. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що наразі призначені додаткові експертизи, які мають встановити нові обставини та визначити коло відповідальних осіб. За його словами, вже встановлено, що значна кількість посадовців знала про ймовірне затоплення тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська», але не вжила достатніх заходів для запобігання надзвичайній ситуації.Про це інформує «Главком» з посилааням на УНН.

Кравченко нагадав, що в межах цього кримінального провадження вже були повідомлені підозри на підставі зібраних доказів.

«Нами встановлено, що велика кількість посадових осіб, які відповідали саме за цей напрямок роботи, знали про ймовірне настання затоплення тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська», але не вжили ефективних заходів щоб цьому запобігти. Але точку в цьому кримінальному провадженні ми ще не поставили. Після мого призначення, я особисто дав вказівку здобути нові докази, які можливо отримати тільки після проведення судово-економічної та гірничо-технічної експертиз», – повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора саме гірничо-технічна експертиза дасть слідству відповідь на питання додержання правил експлуатації підземного обʼєкту. Після висновків експертиз буде надано оцінку діям усіх службових осіб столичної підземки, які призвели до цієї надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями «Деміївська» та «Либідська», сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від «Теремків» до «Либідської». За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам. Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» Віктору Брагінському. Згодом Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену – майже 26 млн грн.

Після дев'ятимісячного ремонту 12 вересня 2024 року було відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці «Героїв Дніпра» – «Теремки».