11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси

Світло буде відсутнє у Бучі та Ворзелі

11 та 12 серпня у Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Повідомляється, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

Графіки відключень:

11 серпня з 8:00 по 19:00:

Ворзель, вул. Курортна

Ворзель, вул. Ярослава Мудрого, 1

Ворзель, вул. Котляревського, 1

12 серпня з 8:00 по 20:00

Буча, вул. Енергетиків

Ворзель, вул. Курортна

Ворзель, вул. Ярослава Мудрого, 1

Ворзель, вул. Котляревського, 1

У міськраді наголосили, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Нагадаємо, відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.