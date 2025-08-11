Головна Київ Новини
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
фото: Олексій Гіманов

Світло буде відсутнє у Бучі та Ворзелі

11 та 12 серпня у Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії. Про  це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Повідомляється, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

Графіки відключень:

11 серпня з 8:00 по 19:00:

  • Ворзель, вул. Курортна
  • Ворзель, вул. Ярослава Мудрого, 1
  • Ворзель, вул. Котляревського, 1

12 серпня з 8:00 по 20:00

  • Буча, вул. Енергетиків
  • Ворзель, вул. Курортна
  • Ворзель, вул. Ярослава Мудрого, 1
  • Ворзель, вул. Котляревського, 1

У міськраді наголосили, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Нагадаємо, відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

