Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
Толока приурочена до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

До участі у толоці запрошуються мешканці міста, представники громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всі охочі

20 вересня о 10:00 одночасно в усіх районах столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, який щороку об’єднує мільйони людей у понад 190 країнах світу. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

До участі запрошують мешканців міста, представників громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всіх охочих. Також до впорядкування територій традиційно долучаться представники бізнесу.

На кожній локації працюватимуть координатори. Учасників забезпечать базовим інвентарем для прибирання. Вивезення зібраного сміття забезпечать районні держадміністрації спільно з комунальними службами.

У кожному районі визначено центральні локації для проведення толок, а також зазначено адреси найближчих укриттів для безпеки учасників у разі повітряної тривоги.

Проведення толоки є частиною осіннього місячника з благоустрою, який триватиме до 31 жовтня. 

Упорядкування територій організують на таких локаціях:

Голосіївський район

  • просп. Науки, 12;
  • просп. Науки, 90; 
  • урочище «Теремки».

Дарницький район

  • метро «Червоний Хутір» (зокрема вздовж паркану ЖК «Чарівне місто»);
  • між вул. Любарська та пров. Любарський;
  • озеро «Жандарка» вздовж вул. Дніпрової (географічні координати: 50.4129754, 30.6217782).

Деснянський район

  • територія зеленої зони – частини ландшафтного заказника місцевого значення «Деснянські луки» – від вул. Олексія Курінного вздовж вул. Оноре де Бальзака до просп. Романа Шухевича;
  • схили від вул. Милославська, 25 (навпроти) до вул. Милославська, 2;
  • вул. Закревського, 30 (навколо озера Середнє Вигурівське).

Дніпровський район

  • вул. Сновська, 9;
  • вул. Роберта Лісовського, 6;
  • вул. Гроденська, 32-А.

Оболонський район

  • просп. Степана Бандери, 30 (русло річки «Почайна»);
  • вул. Північна;
  • територія біля станції міської електрички «Куренівська».

Печерський район

  • Паркова дорога, 20;
  • вул. Ділова, 6;
  • вул. Чорногірська, 36.

Подільський район

  • вул. Перемишльська, 4;
  • вул. Вітряні гори, 10.

Святошинський район

  • вул. Тулузи (стадіон «Зірка»);
  • автостанція «Дачна»;
  • просп. Берестейський, 81-83.

Солом’янський район

  • ріг вулиць Лисичанської і Травневої; 
  • вул. Керченська, 9.

Шевченківський район

  • вул. Родини Глаголєвих, 10;
  • вул. Платона Майбороди, 25-Б.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року у столиці розпочався осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

У межах місячника планується активне залучення комунальних служб, мешканців Києва, лідерів думок, громадських організацій та представників бізнесу до заходів із прибирання територій, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, усунення незаконної реклами та графіті, а також боротьби зі стихійною торгівлею та паркуванням на зелених зонах. Також ключовим пріоритетом стане робота зі зверненнями громадян, обіцяють у департаменті.

Теги: Київ сміття місто толока

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такий вигляд має локація після оновлення
У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося
19 серпня, 09:31
Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку
Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру
19 серпня, 20:16
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
28 серпня, 10:22
Рух обмежено через комбіновану атаку росіян
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць
28 серпня, 08:08
РФ масовано атакувала Київ
Україна викликала посла Угорщини, у Києві зросла кількість загиблих. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:11
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 вересня, 14:27
Причиною тривоги були ворожі дрони
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
7 вересня, 20:47
Пожежа у Києві
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
Вчора, 03:22

Новини

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий розділ «Квартирний облік»
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий розділ «Квартирний облік»
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua