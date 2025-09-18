У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій

До участі у толоці запрошуються мешканці міста, представники громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всі охочі

20 вересня о 10:00 одночасно в усіх районах столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, який щороку об’єднує мільйони людей у понад 190 країнах світу. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

До участі запрошують мешканців міста, представників громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всіх охочих. Також до впорядкування територій традиційно долучаться представники бізнесу.

На кожній локації працюватимуть координатори. Учасників забезпечать базовим інвентарем для прибирання. Вивезення зібраного сміття забезпечать районні держадміністрації спільно з комунальними службами.

У кожному районі визначено центральні локації для проведення толок, а також зазначено адреси найближчих укриттів для безпеки учасників у разі повітряної тривоги.

Проведення толоки є частиною осіннього місячника з благоустрою, який триватиме до 31 жовтня.

Упорядкування територій організують на таких локаціях:

Голосіївський район

просп. Науки, 12;

просп. Науки, 90;

урочище «Теремки».

Дарницький район

метро «Червоний Хутір» (зокрема вздовж паркану ЖК «Чарівне місто»);

між вул. Любарська та пров. Любарський;

озеро «Жандарка» вздовж вул. Дніпрової (географічні координати: 50.4129754, 30.6217782).

Деснянський район

територія зеленої зони – частини ландшафтного заказника місцевого значення «Деснянські луки» – від вул. Олексія Курінного вздовж вул. Оноре де Бальзака до просп. Романа Шухевича;

схили від вул. Милославська, 25 (навпроти) до вул. Милославська, 2;

вул. Закревського, 30 (навколо озера Середнє Вигурівське).

Дніпровський район

вул. Сновська, 9;

вул. Роберта Лісовського, 6;

вул. Гроденська, 32-А.

Оболонський район

просп. Степана Бандери, 30 (русло річки «Почайна»);

вул. Північна;

територія біля станції міської електрички «Куренівська».

Печерський район

Паркова дорога, 20;

вул. Ділова, 6;

вул. Чорногірська, 36.

Подільський район

вул. Перемишльська, 4;

вул. Вітряні гори, 10.

Святошинський район

вул. Тулузи (стадіон «Зірка»);

автостанція «Дачна»;

просп. Берестейський, 81-83.

Солом’янський район

ріг вулиць Лисичанської і Травневої;

вул. Керченська, 9.

Шевченківський район

вул. Родини Глаголєвих, 10;

вул. Платона Майбороди, 25-Б.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року у столиці розпочався осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

У межах місячника планується активне залучення комунальних служб, мешканців Києва, лідерів думок, громадських організацій та представників бізнесу до заходів із прибирання територій, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, усунення незаконної реклами та графіті, а також боротьби зі стихійною торгівлею та паркуванням на зелених зонах. Також ключовим пріоритетом стане робота зі зверненнями громадян, обіцяють у департаменті.