20 парламентарів отримали до пів мільйона виплат за «невідгуляні» відпустки. Список

Станом на 9 лютого, 20 нардепів вже отримали компенсації

У січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки останні шість років. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Головні «трудоголіки» Верховної Ради. Хто з депутатів отримав солідні доплати за невикористані відпустки».

Станом на 9 лютого, 20 нардепів, написавши відповідні заяви, отримали компенсації. Серед них:

«слуга» і голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль (віднедавна ще й фігурант НАБУ) – 403,9 тис. грн;

«слуга» Андрій Клочко (має статус обвинуваченого у справі НАБУ) – 547,8 тис. грн;

Олександр Фельдман (депутатська група «Відновлення України») – 429,5 тис. грн;

«слуга» Валерій Божик – 527,7 тис. грн;

Михайло Папієв (депгрупа «Платформа за життя та мир») – 487,6 тис. грн;

«слуга» Ігор Негулевський (фігурує у справі НАБУ про «конверти») – 400 тис. грн;

колишній актор студії «Квартал 95», а нині нардеп-«слуга» Юрій Корявченков –371,1 тис. грн.

У коментарі «Главкому» член комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи, нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка пояснив: до великої війни питання щорічних відпусток обранців регулювалося законом про статус народного депутата та Трудовим кодексом. Кожен із парламентарів мав право на 30 днів оплачуваної відпустки.

З початком повномасштабного вторгнення Верховна Рада перейшла на роботу у режимі одного пленарного засідання, яке розпочинається у перший вівторок лютого або вересня (наприклад, у вівторок 3 лютого 2026 року Рада закрила 14 сесію і одразу відкрила 15 сесію – «Главком») і засідання триває безперервно (тобто навіть у літні місяці, у які до війни парламент ішов на канікули, нині Рада де-юре працює – «Главком»).

«З юридичної точки у народного депутата виникло питання щодо відсутності відпустки під час воєнного стану. Його було врегульовано відповідним законом у грудні 2025 року. Проте тут очевидно питання більше моральної і політичної площини, аніж юридичної. Адже компенсацію бюджет виплачуватиме лише після відповідної заяви конкретного народного обранця. Тому «Європейська солідарність» не підтримувала цей законопроєкт», – наголосив політик.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника». У прикінцевих положеннях є норма, яка визначила: у 2026 році народному депутату Верховної Ради України IX скликання за його письмовою заявою виплачується грошова компенсація за всі дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки, передбаченої частиною восьмою статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», на які він набув право за період з дня складення ним присяги народного депутата.