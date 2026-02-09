Головна Країна Політика
search button user button menu button

20 парламентарів отримали до пів мільйона виплат за «невідгуляні» відпустки. Список

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
20 парламентарів отримали до пів мільйона виплат за «невідгуляні» відпустки. Список
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Станом на 9 лютого, 20 нардепів вже отримали компенсації

У січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки останні шість років. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Головні «трудоголіки» Верховної Ради. Хто з депутатів отримав солідні доплати за невикористані відпустки».

Станом на 9 лютого, 20 нардепів, написавши відповідні заяви, отримали компенсації. Серед них:

  • «слуга» і голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль (віднедавна ще й фігурант НАБУ) –  403,9 тис. грн;
  • «слуга» Андрій Клочко (має статус обвинуваченого у справі НАБУ) – 547,8 тис. грн;
  • Олександр Фельдман (депутатська група «Відновлення України») – 429,5 тис. грн;
  • «слуга» Валерій Божик – 527,7 тис. грн;
  • Михайло Папієв (депгрупа «Платформа за життя та мир») – 487,6 тис. грн;
  • «слуга» Ігор Негулевський (фігурує у справі НАБУ про «конверти») – 400 тис. грн;
  • колишній актор студії «Квартал 95», а нині нардеп-«слуга» Юрій Корявченков –371,1 тис. грн.

У коментарі «Главкому» член комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи, нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка пояснив: до великої війни питання щорічних відпусток обранців регулювалося законом про статус народного депутата та Трудовим кодексом. Кожен із парламентарів мав право на 30 днів оплачуваної відпустки.

З початком повномасштабного вторгнення Верховна Рада перейшла на роботу у режимі одного пленарного засідання, яке розпочинається у перший вівторок лютого або вересня (наприклад, у вівторок 3 лютого 2026 року Рада закрила 14 сесію і одразу відкрила 15 сесію – «Главком») і засідання триває безперервно (тобто навіть у літні місяці, у які до війни парламент ішов на канікули, нині Рада де-юре працює – «Главком»).

«З юридичної точки у народного депутата виникло питання щодо відсутності відпустки під час воєнного стану. Його було врегульовано відповідним законом у грудні 2025 року. Проте тут очевидно питання більше моральної і політичної площини, аніж юридичної. Адже компенсацію бюджет виплачуватиме лише після відповідної заяви конкретного народного обранця. Тому «Європейська солідарність» не підтримувала цей законопроєкт», – наголосив політик.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника». У прикінцевих положеннях є норма, яка визначила: у 2026 році народному депутату Верховної Ради України IX скликання за його письмовою заявою виплачується грошова компенсація за всі дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки, передбаченої частиною восьмою статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», на які він набув право за період з дня складення ним присяги народного депутата. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Тищенко висловився про посадовців, які обіймають свої посади для власних здобутків
Нардеп Тищенко показав, що трапилося з ним після відвідин салону краси
6 лютого, 09:24
В Україні дозволено брати шлюб 16-річним особам
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
4 лютого, 14:04
Організатори все ще допрацьвують певні спортивні арени до відкриття Олімпіади-2026 у п'ятницю, 6 лютого
Олімпіада-2026 стане менш прибутковою, ніж очікувалося
3 лютого, 23:46
Українські підприємства «Метінвесту» торік перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток та 690 млн грн екологічного податку
«Метінвест» Ахметова у 2025 році сплатив 18,7 млрд грн податків до бюджету України
2 лютого, 15:30
Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37
Наприкінці січня НАБУ викликало на допит Ростислава Шурму
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
31 сiчня, 12:00
Депутат від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув внаслідок ДТП
Одинадцять нардепів IX скликання втратили мандат через смерть: список
26 сiчня, 13:16
Прем’єр-міністр Франції застосував спеціальну статтю Конституції для затвердження бюджету на 2026 рік
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
20 сiчня, 19:40
Голова Служби безпеки очолював відомство з 2022 року
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
9 сiчня, 20:20

Політика

20 парламентарів отримали до пів мільйона виплат за «невідгуляні» відпустки. Список
20 парламентарів отримали до пів мільйона виплат за «невідгуляні» відпустки. Список
«Ми дозволили Путіну вести цю війну» – посол Німеччини Гайко Томс
«Ми дозволили Путіну вести цю війну» – посол Німеччини Гайко Томс
Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua