Операція «Мідас». В одного з фігурантів справи знайдено досьє на працівників НАБУ

Як стверджують співрозмовники журналістів, одразу після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча 10 листопада НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде «відповідь»

У конспіративній квартирі одного з фігурантів справи про розкрадання в «Енергоатомі» виявили інформацію, що стосуються директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції «Мідас» Олександра Абакумова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

«Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ. Про це свідчить той факт, що у одного з фігурантів справи про розкрадання на «Енергоатомі» на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та інших співробітників», – йдеться у матеріалі.

фото: УП

Зокрема, знайдено інформацію про керівника головного управління детективів Олександра Абакумова – керівника операції «Мідас».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.