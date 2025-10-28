Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах

За даними слідства, у 2023 році посадовці придбали дрони, ціни яких перевищували ринкові до 90%

Правоохоронці стверджують, що керівник одного з департаментів Держспецзв’язку вирішив привласнити держкошти

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну оборудку під час закупівель безпілотників для Сил оборони. За даними слідства, до неї причетні посадовці Держспецзв’язку та представники бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними розслідування, після ухвалення змін до державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. Правоохоронці стверджують, що у керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів. Він нібито передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями.

«Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження. Таким чином, у травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн», - йдеться в дописі.

За словами пресслужби НАБУ, кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном. Правоохоронці наклали арешт на понад $4 млн на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, питання розвитку та використання безпілотників залишається одним із найактуальніших для української армії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що особисто контролюватиме виконання контрактів із виробниками дронів на кожній Ставці.

До слова, президент України Володимир Зеленський затвердив зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть ще на 325 млрд грн.