Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)



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До ремонту були залучені спеціалісти з проведення верхолазних робіт Фото: Київтеплоенерго

Будинки на Березняках і Русанівці вже з опаленням і гарячою водою

У середу, 4 березня, увечері аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона.

При цьому були залучені спеціалісти з проведення верхолазних робіт, повідомляє пресслужба підприємства.

Після завершення ремонтних робіт система заповнилася теплоносієм. Надання послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання до будинків на Березняках і Русанівці відновлено.

Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на мосту імені Патона сталося 3 березня о 14:40. Трубопровід діаметром 600 мм було прокладено в 1962 році.

У зв'язку з аварією послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання було припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.