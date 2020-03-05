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    Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)

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    До ремонту були&nbsp;залучені спеціалісти з проведення верхолазних робіт - Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)
    До ремонту були залучені спеціалісти з проведення верхолазних робіт
    Фото: Київтеплоенерго

    Будинки на Березняках і Русанівці вже з опаленням і гарячою водою

    У середу, 4 березня, увечері аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона.

    При цьому були залучені спеціалісти з проведення верхолазних робіт, повідомляє пресслужба підприємства.

    Після завершення ремонтних робіт система заповнилася теплоносієм. Надання послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання до будинків на Березняках і Русанівці відновлено.

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    Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)
    Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)
    Прорив теплотраси на мосту Патона: до ремонту залучалися верхолази (фото)

    Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на мосту імені Патона сталося 3 березня о 14:40. Трубопровід діаметром 600 мм було прокладено в 1962 році.

    У зв'язку з аварією послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання було припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

    Русанівка опалення ремонт аварія водопостачання Київтеплоенерго
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