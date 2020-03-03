Прорив теплотраси на мосту Патона: без тепла залишилися близько 200 будинків (відео)



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Прорив стався на мосту Патона поблизу лівого берега Києва

Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується

Аварійна бригада оперативно локалізувала пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона з витоком води.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

Пошкодження теплотраси сталося сьогодні о 14:40.

Ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня.

На цей час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

Діаметр трубопроводу – 600 мм. Рік введення в експлуатацію – 1962.

Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується.

Раніше Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив про прорив теплотраси на мосту Патона.

Зазначається, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Як повідомлялося, у Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів – дронів, що оснащені тепловізорами. Таким чином комунальне підприємство «Київтеплоенерго» отримає додаткову інформацію про теплові втрати в мережах столиці, що враховуватимуться під час формування адресного переліку для модернізації трубопроводів та теплових вузлів.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.