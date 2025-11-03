Ілон Маск починає продажі автономних будинків

Tesla Tiny House – це повністю автономні будинки за $7789

Американський бізнесмен Ілон Маск анонсував старт продажів проєкту Tesla Tiny House, повністю автономного модульного житла, яке буде доступне за сенсаційно низькою ціною – $7789. Про це пише «Главком» із посиланням на канал TeslaCarWorld у YouTube.

Новий модульний будинок площею 76 кв. м (хоча деякі джерела вказують на значно меншу площу, наприклад, 26 кв. м) поставляється у готовому вигляді та встановлюється без тривалого будівництва.

Головна особливість Tiny House – його повна автономність. Будинки оснащені інноваційними сонячними панелями Tesla та інтегрованою системою зберігання енергії Powerwall. Це дозволяє житлу функціонувати виключно за рахунок відновлюваних джерел.

Передбачені механізми для збору дощової води, що робить будинок незалежним від традиційних комунальних мереж. Інтелектуальне управління мікрокліматом забезпечує комфортне проживання.

В основі конструкції Tiny House лежать армована сталь та композитні матеріали, що забезпечує виняткову стійкість до агресивних природних явищ. Це житло здатне витримувати урагани, землетруси, сильні снігопади, а також демонструє стійкість до повеней. Високий рівень стійкості обумовлений застосуванням передових інженерних підходів, які базуються на інноваціях, спочатку розроблених для космічних програм SpaceX.

Внутрішній простір, попри скромні габарити, передбачає все необхідне для комфортного проживання: зони для прийому гостей, кухню, спальні приміщення та ванну кімнату. Дизайн витриманий у мінімалістичному стилі, а кожен квадратний метр спроєктований з прагматичною точністю. Старт продажів заплановано на наступний рік.

