Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів

Транспортом керувала водійка-стажерка, поліція розслідує обставини

Поблизу Парижа автобус впав у річку Сену після ДТП. Усіх чотирьох людей, які перебували всередині, вдалося врятувати. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Інцидент стався в місті Жювізі-сюр-Орж, приблизно за 20 км на південний схід від столиці Франції. За даними слідства, автобус зіткнувся з припаркованим автомобілем, після чого з’їхав з дороги та впав у воду.

За кермом перебувала водійка-стажерка, яка проходила завершальний етап навчання. Разом із нею в салоні були інструктор та двоє пасажирів.

Усі четверо були евакуйовані рятувальниками. За попередніми даними, вони не отримали серйозних травм.

Свідки описують момент аварії як раптовий і неконтрольований.

«Замість того, щоб повернути праворуч, автобус поїхав прямо і потягнув за собою машину», – розповіла очевидиця.

фото: Reuters

На місці працювали десятки рятувальників, були задіяні човни, гелікоптери та безпілотники. Автобус повністю затонув біля мосту, а пошкоджений автомобіль також опинився у воді.

За даними влади, тести на алкоголь і наркотики у водійки та інструктора показали негативний результат. Поліція розпочала розслідування причин аварії.

Нагадаємо, поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства Польщі автобус в’їхав в бар'єрну огорожу та перекинувся. У транспорті перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка.