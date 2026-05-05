У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою

31-річний киянин вирішив «пожартувати» та повідомив співробітниці торговельного центру про те, що нібито має вибуховий пристрій, який може детонувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від працівниці магазину, розташованого в одному з ТРЦ Дніпровського району. Жінка розповіла, що до неї підійшов невідомий і заявив, що в його рюкзаку знаходиться вибухівка, яка може здетонувати будь-якої миті, після чого чоловік втік.

Вже за декілька годин співробітники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Поліцейські перевірили вміст рюкзака підозрюваного, проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Вибухівки у рюкзаку правоохоронці не виявили

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох шестикласників, які опублікували в соцмережах фейкове відео про нібито підготовку нападу на ліцей. Про загрозу правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу. До освітян звернулися стурбовані батьки, які натрапили в інтернеті на відео про ймовірний напад на ліцей, де навчаються їхні діти.

До слова, Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.