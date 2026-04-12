У метро Києва поліція затримала чоловіка, який почав роздягатися

Четверо поліцейських виносили напівголого чоловіка зі станції

У Київському метрополітені затримали напівголого чоловіка. Четверо правоохоронців несли пасажира сходами до виходу зі станції метро «Контрактова площа». Як інформує «Главком», відповідні кадри потрапили в мережу.

На відео чутно, як інші пасажири запитують у правоохоронців, куди вони тягнуть чоловіка і вимагають пояснень. Один з поліцейських каже, що чоловік начебто у стані наркотичного сп’яніння і йому потрібна допомога.

У поліції Київського метрополітену прокоментували tsn.ua ситуацію на «Контрактовій площі». Там уточнили, що подія трапилася вранці 11 квітня.

«Подія трапилась вчора о 10:30 ранку, поліцейські виявили чоловіка, порушника військового обліку, який почав тікати. Верхній одяг він почав сам із себе скидати під час затримання», – повідомили у поліції.

