Головна Київ Новини
search button user button menu button

У метро Києва поліція затримала чоловіка, який почав роздягатися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Четверо поліцейських винесли чоловіка з метро
фото: скріншот із відео

Четверо поліцейських виносили напівголого чоловіка зі станції

У Київському метрополітені затримали напівголого чоловіка. Четверо правоохоронців несли пасажира сходами до виходу зі станції метро «Контрактова площа». Як інформує «Главком», відповідні кадри потрапили в мережу.

На відео чутно, як інші пасажири запитують у правоохоронців, куди вони тягнуть чоловіка і вимагають пояснень. Один з поліцейських каже, що чоловік начебто у стані наркотичного сп’яніння і йому потрібна допомога.

У поліції Київського метрополітену прокоментували tsn.ua ситуацію на «Контрактовій площі». Там уточнили, що подія трапилася вранці 11 квітня.

«Подія трапилась вчора о 10:30 ранку, поліцейські виявили чоловіка, порушника військового обліку, який почав тікати. Верхній одяг він почав сам із себе скидати під час затримання», – повідомили у поліції.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва призначив 60 годин громадських робіт студенту Київського політехнічного університету за трюк із велосипедом у метро.

Раніше поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Хлопці,  ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

Читайте також:

Теги: метро Контрактова площа поліція чоловік відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua