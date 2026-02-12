«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
Вибухи у Дарницькому районі пролунали близько третьої години ночі
У ніч на 12 лютого 2026 року Дарницький район столиці опинився під ударом російських ракет та безпілотників. Внаслідок падіння уламків суттєвих пошкоджень зазнали чотири багатоповерхові будинки: у квартирах вибиті вікна, понівечені балкони, а на подвір’ях потрощені припарковані автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.
Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Мешканці пошкоджених будинків згадують, що ударна хвиля була надзвичайно потужною.
Киянка Любов на момент вибуху встигла вибігти в коридор, що, ймовірно, врятувало її від травм. «Почула вибухи і зразу за правило двох стін – в коридор. А потім хвиля, полетіли вікна. Тепер уся квартира у склі, балкон повністю зруйнований», – розповідає жінка.
Інший мешканець, В'ячеслав, каже, що прокинувся від гучного звуку, коли скло вже сипалося на підлогу. «Прокинулися від вибуху. У квартирі вибите вікно, побита фурнітура. Відбулися великим переляком, але головне – всі живі», – каже чоловік.
З самого ранку мешканці прибирають уламки скла в оселях та на прибудинковій території. На місце оперативно доставили ОСБ-плити, щоб люди могли тимчасово закрити пошкоджені віконні отвори та зберегти тепло в приміщеннях.
Нагадаємо, вночі 12 лютого російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва. У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову. Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі. Найбільш небезпечний інцидент стався в одній із квартир на останньому поверсі багатоповерхівки, куди влучили частини збитого БпЛА.
До слова, учора влада закликала киян перевірити та за потреби оновити запаси питної й технічної води. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак, наголосили у КМДА.
