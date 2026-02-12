«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку

Вибухи у Дарницькому районі пролунали близько третьої години ночі

У ніч на 12 лютого 2026 року Дарницький район столиці опинився під ударом російських ракет та безпілотників. Внаслідок падіння уламків суттєвих пошкоджень зазнали чотири багатоповерхові будинки: у квартирах вибиті вікна, понівечені балкони, а на подвір’ях потрощені припарковані автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Мешканці пошкоджених будинків згадують, що ударна хвиля була надзвичайно потужною.

Наслідки ворожої атаки у ніч на 12 лютого фото: Суспільне Київ

Киянка Любов на момент вибуху встигла вибігти в коридор, що, ймовірно, врятувало її від травм. «Почула вибухи і зразу за правило двох стін – в коридор. А потім хвиля, полетіли вікна. Тепер уся квартира у склі, балкон повністю зруйнований», – розповідає жінка.

Інший мешканець, В'ячеслав, каже, що прокинувся від гучного звуку, коли скло вже сипалося на підлогу. «Прокинулися від вибуху. У квартирі вибите вікно, побита фурнітура. Відбулися великим переляком, але головне – всі живі», – каже чоловік.

Мешканцям пошкодженого будинку у Дарницькому районі привезли ОСБ-плити, аби вони могли закрити вибиті вікна. Київ, 12 лютого 2026 року фото: Суспільне Київ

З самого ранку мешканці прибирають уламки скла в оселях та на прибудинковій території. На місце оперативно доставили ОСБ-плити, щоб люди могли тимчасово закрити пошкоджені віконні отвори та зберегти тепло в приміщеннях.

Нагадаємо, вночі 12 лютого російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва. У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову. Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі. Найбільш небезпечний інцидент стався в одній із квартир на останньому поверсі багатоповерхівки, куди влучили частини збитого БпЛА.

До слова, учора влада закликала киян перевірити та за потреби оновити запаси питної й технічної води. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак, наголосили у КМДА.