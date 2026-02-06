Чому в одній групі різні графіки відключень: ДТЕК пояснив ситуацію в Києві

Через пошкодження й високе навантаження на мережі від морозів енергетики поки не можуть повернутися до звичних графіків

Енергетики пояснили, чому в Києві можуть бути різні відключення сусідніх будинків, які знаходяться в одній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«У столиці зараз не працюють звичні графіки. Діють тимчасові, які індивідуальні для кожної адреси», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами енергетиків, ситуація в мережах у різних районах чи вулицях може кардинально відрізнятися через атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш ушкодженого енерговузла, тому графіки світла у вас тепер не співпадають», – пояснює компанія.

Через пошкодження й високе навантаження на мережі від морозів енергетики поки не можуть повернутися до звичних графіків.

«Тимчасові графіки – це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день», – додали в ДТЕК.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема у Києві та Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Як повідомлялося, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Зазначається, що наразі вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.