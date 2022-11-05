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Блекаут в Україні. ЄС направив партію допомоги

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блекаут в Україні. ЄС направив партію допомоги
Україна отримає від ЄС генератори
фото ілюстративне

Енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена

17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 енергогенераторів, щоб підтримати країну на тлі регулярних відключень електрики. Про це повідомляє Головне управління європейського цивільного захисту та операцій із надання гуманітарної допомоги.

«Енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена», – пояснило рішення агентство з надання допомоги.

Серед країн, що направили енергоресурси – Франція, Німеччина, Швеція, Іспанія, Італія, Словенія, Словаччина, Данія та інші. Управління європейського цивільного захисту виступає посередником, який допомагає здійснити постачання.

Як відомо, російська загарбницька армія з середини жовтня завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що атаки спричинили пошкодження близько 40% енергооб'єктів країни.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

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Теги: електроенергія росія Україна обстріл Європейський союз

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