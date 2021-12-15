«Укрзалізниця» запустила продаж квитків через месенджери Facebook і Apple

Користувачі месенджерів отримали доступ до чат-боту, який відкривається з головної сторінки «Укрзалізниці» у Facebook

Користувачі зможуть купувати квитки на всі поїзди, дивитися розклад рейсів, а також перевіряти, на яку платформу прибуває поїзд

Компанія «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на пасажирські потяги ще через два месенджери – Facebook Messenger і Apple Messages for Business, на додаток до Viber і Telegram. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Наразі користувачі вказаних месенджерів отримали доступ до чат-боту, який відкривається з головної сторінки «Укрзалізниці» у Facebook. Користувачі зможуть купувати квитки на всі поїзди, оформляти їх повернення, дивитися розклад рейсів і онлайн-табло станцій, а також перевіряти, на яку платформу прибуває поїзд.

«В Україні буквально кілька компаній, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів у Apple Messages для бізнесу, тому сьогодні «Укрзалізниця» робить дещо несподіваний для ринку крок і стає одним із першопрохідців у цьому напрямку. Щодо Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування із «Укрзалізницею», але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток і ланчбокс у дорогу», – заявив керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine з підтримкою платіжної системи від Visa. Бот-платформа Corezoid також підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, WhatsApp, Line, WeChat, Sender та іншими платформами з відкритими API.

Як відомо, «Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес.

Минулого місяця «Укрзалізниця» перейменувала станцію «Татарів» і збільшила кількість поїздів до «Буковеля».

До слова, в Україні з’явився найдовший залізничний маршрут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на свята: розклад. Також «Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки.

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