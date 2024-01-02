Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ

Подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації

Після ракетної атаки РФ у Києві планових відключень електроенергії не передбачається. Про це повідомив заступник міського голови, секретаря Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу Київ 24.

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«Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла – «Главком»). Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко зранку був також на місцях влучання або падіння уламків. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження», – розповів Бондаренко.

Водночас він зазначив, що подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації. «Ми з вами бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть буди в будь-який момент повторення тривоги та, на жаль, повторення обстрілів», – додав заступник мера.