Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
фото: з відкритих джерел

Подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації

Після ракетної атаки РФ у Києві планових відключень електроенергії не передбачається. Про це повідомив заступник міського голови, секретаря Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу Київ 24.

«Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла – «Главком»). Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко зранку був також на місцях влучання або падіння уламків. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження», – розповів Бондаренко.

Водночас він зазначив, що подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації. «Ми з вами бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть буди в будь-який момент повторення тривоги та, на жаль, повторення обстрілів», – додав заступник мера.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є загиблі та поранені, пошкоджено будинки (оновлено)
Теги: енергетика електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Херсонській області через бойові дії без світла перебувають 45 населених пунктів
У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії
31 грудня, 2023, 14:10
В Україні через негоду залишилися без світла 72 населених пункти
В Україні через негоду залишилися без світла 72 населених пункти
25 грудня, 2023, 10:55
Коли в енергосистемі України виникає дефіцит, в сусідніх країнах Європи електроенергія дорожче
Спецобов’язок з імпорту електроенергії може збільшити борги «Укренерго», – ЗМІ
18 грудня, 2023, 20:46
Міненерго оцінило вірогідність блекаутів в Україні
Міненерго оцінило вірогідність блекаутів в Україні
18 грудня, 2023, 11:27
Імпорт електроенергії комерційно нежиттєздатний. Український інститут майбутнього пояснив причину
Імпорт електроенергії комерційно нежиттєздатний. Український інститут майбутнього пояснив причину
17 грудня, 2023, 16:27
Україна не має резервів потужностей через значні пошкодження внаслідок обстрілів – Центр досліджень енергетики
Україна не має резервів потужностей через значні пошкодження внаслідок обстрілів – Центр досліджень енергетики
10 грудня, 2023, 15:21
Відключень не було і не планується, заявив міністр
Дефіцит в енергомережі. Профільний міністр розповів, чи будуть відключення світла
9 грудня, 2023, 20:59
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання ТЕС
Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області (фото)
9 грудня, 2023, 10:30
Німеччина змінює правила подачі електрики
Німеччина запроваджує обмеження подачі електрики
5 грудня, 2023, 12:20

Новини

Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці
Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
Перші кадри після влучання у столичну багатоповерхівку (відео)
Перші кадри після влучання у столичну багатоповерхівку (відео)
Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальники показали фото будинку
У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальники показали фото будинку
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
30K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
28K
Податок на переказ з картки на картку: Мінфін розставив всі крапки над «і»
26K
У Києві пролунали вибухи
25K
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)
24K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна

Новини

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua