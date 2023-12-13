Нічна атака на Київ: яких руйнувань зазнав Дарницький район (фото)
Мешканці Дарницького району не постраждали завдяки вчасній евакуації
Російські загарбники в ніч на 13 грудня вдарили по Києву балістичними ракетами. Унаслідок цієї атаки, зокрема, у Дарницькому районі зруйновано господарчі приміщенн та приватний будинок, у якому проживали три родини. Про це повідомив начальник Дарницької районної держадміністрації Микола Калашник у Facebook.
Посадовець зазначив, що людей встигли вчасно евакуювати, тому тілесних ушкоджень вони не зазнали.
Також Калашник нагадав про роботу ситуаційного центру, до якого можна звернутися за телефонами: 097 997 4989 (WhatsApp, Telegram, Viber) або 050 500 1734. Сюди можна повідомити про руйнування, нагальні потреби та отримати консультацію щодо матеріальної допомоги.
Крім того, начальник Дарницької РДА оприлюднив фото з події.
Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.
Як повідомлялося, повітряна тривога у столиці була оголошена після вибухів у районі лівого берега, які пролунали вночі 13 грудня.
До слова командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття всіх десяти ракет, що летіли в напрямку Києва по балістичній траєкторії.
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