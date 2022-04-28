  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Ракетний обстріл Києва: Кличко розповів деталі (фото)

    Троє киян отримали поранення внаслідок обстрілу - Ракетний обстріл Києва: Кличко розповів деталі (фото)
    Троє киян отримали поранення внаслідок обстрілу
    фото з відкритих джерел

    Рашисти вдарили по столиці

    Увечері 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що йдеться про два влучання в Шевченківському районі.

    Ракети прилетіли в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці.

    279206694_514449100413573_5849884741036904614_n

    «Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих», – написав міський очільник.

    screenshot-t.me-2022.04.28-21_49_56

    Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.

    Сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

    Читайте також: Ракетний удар по Києву: з'явилася інформація про постраждалих
    Теги: Нормандський формат росія окупанти Віталій Кличко війна обстріл мер рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний обстріл Києва: Кличко розповів деталі (фото)