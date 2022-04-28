Ракетний обстріл Києва: Кличко розповів деталі (фото)
Рашисти вдарили по столиці
Увечері 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що йдеться про два влучання в Шевченківському районі.
Ракети прилетіли в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці.
«Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих», – написав міський очільник.
Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.
Сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).