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    Ранкові затори у Києві: де складено проїхати

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    У центрі міста автомобілі стоять у тягучках - Ранкові затори у Києві: де складено проїхати
    У центрі міста автомобілі стоять у тягучках
    фото: glavcom.ua

    Пробки утворилися на проспекті Перемоги в напрямку центру

    Рух транспорту у Києві станом на ранок вівторка, 1 лютого, частково ускладнений. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

    У центрі міста автомобілі стоять у тягучках на Набережно-Хрещатицькій та Петрівській алеї. Утруднено рух транспорту біля станції метро «Кловська», вулиця Протасов Яр та на бульварі Дружби Народів. Пробки утворилися на проспекті Перемоги в напрямку центру, вул. Жилянська, на Бесарабці та на вул. Мала Житомирська.

    kp

    kp

    Також ускладнений рух поблизу станцій метро «Лівобережна», «Осокорки» та «Славутич». На мостах рух вільний. Невеликий затор спостерігається на вул. Вадима Гетьмана. Водії стоять у пробці на Набережно-Рибальській.

    У передмісті пробка утворилася на розв'язці Гостомельського шосе та вул. Міська.

    Нагадаємо, у вівторок, 1 лютого, в Києві очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, але під вечір посилиться мороз.

    Теги: Київ метро вулиця пробки
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    Ранкові затори у Києві: де складено проїхати