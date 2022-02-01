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    У Києві працює Bentley-таксі: скільки коштує поїздка (фото)

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    У столиці пропонують скористатися послугами елітної автівки - У Києві працює Bentley-таксі: скільки коштує поїздка (фото)

    У столиці пропонують скористатися послугами елітної автівки

    фото: Гліб Пригунов/ Facebook

    Найдорожча пропозиція – таксі за 2 тис. грн

    На дорогах Києва помітили елітний автомобіль Bentley Flying Spur в одній із служб таксі. Викликати таку автівку коштуватиме мінімум 900 грн. Фото опублікував колишній очільник Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook.

    «Важке життя київських багатіїв – змушені «таксувати»... Який тариф зможе «окупити» Maybach та Bentley?, – написав він.

    Зазначимо, що вартість такого уживаного авто стартує від $50 тис. Згідно із розцінками у мережі, скористатися преміальним таксі Bentley Flying Spur коштуватиме від 900 грн за годину.

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    У столиці пропонують скористатися послугами елітної автівки. фото: Гліб Пригунов/ Facebook
    У столиці пропонують скористатися послугами елітної автівки. фото: Гліб Пригунов/ Facebook

    Найдорожча пропозиція у Києві – це таксі Mercedes-Maybach. Година у цій автівці коштуватиме 2 тис. грн.

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    Теги: таксі Київ автомобіль
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    У Києві працює Bentley-таксі: скільки коштує поїздка (фото)