Рух Оріховатським шляхопроводом обмежено до 17 травня (схема)

До 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на мосту ім. О. Є. Патона до 14 травня частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причина – проведення невідкладних ремонтних робіт.

Також у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту.