Пісок з кладовища для будівництва скандальної «Династії» був арештований ще 4 роки тому

Ще у 2022 році суд арештував великий обсяг піску, який лежав на будмайданчику елітної забудови у Козині

«Главком» дізнався нові подробиці про епопею з піском, який спрямовувався на будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Нині ця елітна забудова стала предметом дослідження НАБУ і САП. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Транш від МВФ» і пісок зі цвинтаря. Нові подробиці будівництва скандальної «Династії».

Як свідчать матеріали слідства антикорупційних органів, у червні 2021 року стартувало зведення резиденцій у Козині. А через рік, у липні 2022-го інвестори зіткнулися з першою серйозною проблемою. Столичні правоохоронці зацікавилися походженням піску, який потрапляв на будівельний майданчик «Династії».

Як стало відомо «Главкому» з рапорту оперативного уповноваженого Обухівського райвідділу Головного управління СБУ від 22 липня 2022 року, невстановлені особи організували незаконний видобуток піску на території кладовища у місті Українка Обухівського району Київської області. Для цього залучили екскаватор-навантажувач та вантажні транспортні засоби, які перевозили пісок до Козина на територію, що належить ТОВ «Блум Девелопмент» (до серпня 2023 року співзасновницею цієї фірми виступала дружина ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова Світлана).

Окремо слідство відстежило кількість «ходок» самоскидів, які возили пісок із кладовища на майданчик резиденцій. Лише протягом 18-22 липня 2022 року зафіксовано 21 заїзд та виїзд вантажівок. Всього на території «Династії» правоохоронці виявили пісок обсягом 726,74 куб. м. 17 серпня 2022 року Обухівський райсуд Київської області його арештував. Наразі невідомо, чи скасовано арешт і, власне, де той пісок.

У розмові з «Главкомом» керівник комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради» Ігор Собачко розповів: узимку 2021 року влада приступила до розширення тамтешнього кладовища. Це був вимушений крок, каже посадовець, оскільки місцеві депутати тривалий час відмовляються голосувати за виділення нової земельної ділянки під цвинтар. Розширення площі завершилося у липні 2022-го, коли правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«Читав різні конспірологічні версії, що інвестори «Династії» будують будинки на трупах. На мою думку, все виглядало набагато простіше: очевидно, що підрядна компанія, яка відповідала за розширення кладовища, банально знайшла точку збуту. А замовник (котеджного містечка «Династія», – «Главком») не знав, звідки везуть пісок. Інакше, точно не приймав би. Більше того на території нашого міста є кар’єр, де видобувають річковий пісок», – зауважив керівник місцевої ритуальної служби.

Додамо, що відстань від кладовища Українки до резиденції «Династія» приблизно 13 км.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили ексглаві Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Пізніше антикорупційні органи повідомили підозри ще фігурантам у цій резонансні справі. Йшлося про ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, підсанкційного бізнемена-утікача Тимура Міндіча і чотирьох осіб, підконтрольних Чернишову.