На Волині на житловий будинок впав боєприпас з літака

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На Волині на житловий будинок впав боєприпас з літака
Палаючий будинок
скріншот з відео

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом події

У селі Копилля на Волині з українського військового літака, ймовірно, випав боєприпас, який зруйнував житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Волинські новини». Інцидент стався 11 вересня.

За словами очевидців, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, після чого попрямував у бік Білорусі. Внаслідок падіння боєприпасу було зруйновано будинок, у якому мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На момент вибуху людей у будинку, на щастя, не було.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом події. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

літак розслідування Волинська область ДБР

