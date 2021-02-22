Рейд захаращеними квартирами в Києві: із дев’яти помешкань вивезли 20 тонн сміття (фото)

Поліцейські викликають на адреси захаращених квартир комунальні служби, аби розчистити помешкання від сміття

Правоохоронці провели рейди захаращеними квартирами в дев'ятьох районах Києва

Столичні поліцейські разом із комунальниками провели рейд захаращеними квартирами. Лише протягом цього рейду вивезено понад 20 тонн сміття із 9 квартир на території 9 районів Києва. На черзі – відпрацювання 3 районів столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності столичної поліції Віктор Мандибура розповів, що у випадках надходження на спецлінію 102 повідомлень громадян про те, що їх сусіди живуть у захаращених сміттям квартирах, на місце події виїжджають співробітники відділів превенції районних управлінь поліції.

«У захаращених квартирах, власники яких зносять до помешкання старі речі та непотріб, виникає неприємних запах і як результат – антисанітарні умови проживання. Також є загроза виникнення аварійних ситуацій, як витік газу, пожежа або затоплення», – зазначив він.

Саме тому поліцейські викликають на такі адреси комунальні служби, аби розчистити помешкання від сміття, та проводять із господарями профілактичні бесіди.

«Бувають навіть випадки, коли власники квартир за станом здоров’я не могли самостійно винести речі та потребували невідкладної медичної допомоги, але не могли вийти через завали сміття. Ми одразу викликали лікарів і допомагали їм дістатися до кімнати, де знаходиться людина, котра потребує фахової допомоги», – додав Мандибура.

Нагадаємо, нещодавно з квартири на вул. Ентузіастів, 47/1 на столичні Русанівці комунальники вивезли 7 тонн сміття.