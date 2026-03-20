На Контрактовій площі розпочався демонтаж колеса огляду: чому прибирають атракціон

Ірина Міллер
«Колесо огляду» привезено із Франції й встановлено на Подолі у 2017 році
фото: Віталій Селик/Facebook

Під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції закріплені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному стані

У центрі Подолу розпочали роботи з демонтажу 43-метрового колеса огляду. Фахівці вже знімають декоративну підсвітку з конструкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста Віталія Селика.

За словами журналіста, про демонтаж атракціону йому повідомив один із робітників, який знімав декоративну підсвітку з конструкцій.

Початок демонтажу колеса огляду на Подолі. Березень, 2026 рік
Спецтехніка на Подолі: робітники розбирають конструкції оглядового колеса
Нагадаємо, доля споруди стала предметом суперечок ще наприкінці 2025 року. Тоді Київська міська прокуратура визнала стан колеса небезпечним через зношеність опорних елементів. На оприлюднених фото було зафіксовано, що масивна металева конструкція спирається на трухляві дерев'яні бруси.

Водночас позиція міської влади була іншою: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявляв, що мерія зацікавлена у подальшій роботі колеса на Контрактовій площі. Попри це, фактичні роботи з розбору конструкції вже розпочалися. 

Чому атракціон закривали раніше

У Департаменті територіального контролю міста Києва повідомили, що атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито. Власник демонтує атракціон своїми силами. Директор департаменту Михайло Буділов зазначив, що до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва не належать питання демонтажу подібних конструкцій.  Також стало відомо, що місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці.

Також 26 грудня, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, було повідомлено про підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

На початку січня Подільський районний суд Києва наклав арешт із забороною користування на атракціон «Колесу огляду», розміщений на Контрактовій площі у Києві. 26 грудня 2025 року у прокуратурі поінформували про можливе порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду. Під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, у тому числі з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори звернулися до суду щодо необхідності зупинити роботу Колеса огляду.

На початку березня 2026 року суд скасував арешт оглядового колеса на Контрактовій площі та зняв заборону на його експлуатацію, яку раніше запровадили через незадовільний технічний стан атракціону. Попри те, що судові процеси ще тривають, позиція міста залишається незмінною: об’єкт має працювати в законному полі та бути безпечним для людей. 

