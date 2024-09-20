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Нічна атака на Київщину: влада повідомила деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака на Київщину: влада повідомила деталі
На Київщині працювали сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У двох районах області спалахнули пожежі

Уночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Сили ППО збивали цілі противника. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«В області працювали сили ППО. Є збиті цілі», – заявив глава регіону.

За його даними, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих.

Водночас у двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Пожежі вже ліквідовані.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Крім того, сьогодні вранці російські загарбники також запустили по Київщині ударні безпілотники. В області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Водночас у Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі. 

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Теги: Київ Київщина дрон безпілотник пожежа

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