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Міндовкілля повідомило, коли забруднена вода з Десни може досягти Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міндовкілля повідомило, коли забруднена вода з Десни може досягти Київщини
Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно
фото з відкритих джерел

За оновленими даними «Укргідрометцентру», забруднена вода орієнтовно може досягти Київщини 14−16 вересня

Ситуація із забрудненням води в річці Десна є контрольованою: у районі Чернігова вже відмічають поліпшення ситуації. Про це повідомила очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону «Єдині новини» сьогодні, 11 вересня.

«Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно Держводагенством, і водоканалом на водозаборах і вище за течією. Забруднення поступово розбавляється, ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована», – зазначила чиновниця.

Гринчук зауважила, що, за оновленими даними «Укргідрометцентру», забруднена вода орієнтовно може досягти Київщини 14−16 вересня.

«З даним типом забруднення «Київодоканал» впорається своїми силами. Однак якщо все-таки забруднення може перевищувати деякі норми, ми напрацьовуємо спільно з водоканалом необхідні технологічні процеси, щоб їм набагато швидше і краще було впоратися з цим і не допустити погіршення ситуації з водою на Київщині», – підсумувала очільниця Міністерства.

Забруднення води в річках Сейм і Десна

Забруднення води у річці Сейм та мор риби стався через цукровий завод у російському місті Тьоткіно. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

Російський цукровий завод скинув нечистоти від роботи підприємства у річку, через що сталося забруднення води у Сеймі. 

«Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється», – розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі загрози для життя, здоров'я людей немає. А також для водозаборів Чернігова на річці Десна та на Дніпрі Києва.

10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

Теги: річка Дніпро річка Україна екологія

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