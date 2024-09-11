Влада Києва назвала ймовірні сценарії щодо забруднення Десни

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, пляма не охоплює всю акваторію Десни, вона зосереджена в центральній частині річки та поступово осідає на дно

Володимир Бондаренко також додав, якщо реалізується песимістичний сценарій, про який згадував учора представник «Київводоканалу», місто також готове до цього. Будуть залучені альтернативні джерела

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що наразі забруднена вода продовжує рухатися в бік Києва, але рух плями поступово сповільнюється. Про це він повідомив у етері телеканалу «Еспресо».

«Забруднена вода продовжує рухатися в бік Києва. Існують різні математичні сценарії розвитку ситуації. Вчора представники Київводоканалу озвучили один із критичних сценаріїв, який може статися. Важливо вести відвертий діалог із суспільством та інформувати про можливі ризики та підготовку до них. Є кілька варіантів розвитку подій. Перший сценарій – це сповільнення руху забрудненої плями, про що повідомляють Держекоінспекція та Державне агентство водних ресурсів. Дійсно, рух плями поступово сповільнюється», – зауважив Бондаренко.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, пляма не охоплює всю акваторію Десни, вона зосереджена в центральній частині річки та поступово осідає на дно. Що це означає для Києва?

«Станом на цей ранок ситуація залишається контрольованою. Держводагентство, екоінспекція та міські служби постійно моніторять стан води, проводять відбори проб та аналізують її в безперервному режимі. У разі погіршення ситуації, Київводоканал застосує додаткові реагенти, зокрема ті, що були закуплені за донорські кошти, і вода залишатиметься в межах норми», – пояснив Бондаренко.

Володимир Бондаренко також додав, якщо реалізується песимістичний сценарій, про який згадував учора представник «Київводоканалу», місто також готове до цього. Будуть залучені альтернативні джерела.

«Проте, станом на сьогодні, немає підстав говорити про песимістичний розвиток подій для Києва, і ми сподіваємося, що так залишатиметься й надалі», – наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Про це заявив заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк.

«Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці», – каже він.

Як зазначив посадовець, через забруднення річки столиця може відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

Станом на 10 вересня у відібраних пробах питної води поблизу Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено.

Як повідомлялося, забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії. Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм.