Рівень води у Дніпрі знову зростає. Оголошено І рівень небезпеки

Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення

Станом на 9:30 26 квітня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 300 см (за Балтійською системою висот). Що на 6 см більше вчорашнього показника. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Проте при цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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«Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!», – додали в КМВА.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.

До слова, внаслідок паводку, підтопленими були близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.

Зокрема річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.