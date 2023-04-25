Весняне водопілля: рівень води у Дніпрі знову зростає
До критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 м води
Станом на 9:30 25 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 294 см (за Балтійською системою висот). За останню добу вода піднялася на 11 см. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«До критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 м. Тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок», – йдеться в повідомленні.
Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.
У КМВА запевняють, що всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.
До слова, внаслідок паводку, підтопленими були близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.
Зокрема річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.
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