Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову

Власника земельної ділянки зобов’язали повернути земельну ділянку водного фонду у комунальну власність

Солом’янська окружна прокуратура через суд скасувала рішення Київської міської ради, згідно з яким фізичній особі незаконно передали у приватну власність ділянку водного фонду в прибережній зоні річки Нивка. Землю в прибережній зоні планували використати під будівництво та садівництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу прокуратури столиці.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці. Ця земельна ділянка повністю потрапляє в прибережну захисну смугу річки Нивка, а отже відповідно до норм земельного та водного законодавства, відноситься до земель водного фонду.

У прокуратурі наголосили, що такі земельні ділянки можуть перебувати лише в державній чи комунальній власності та використовуватися виключно до їх цільового призначення з урахуванням законодавчих обмежень щодо ведення господарської діяльності.

Земельна ділянка повністю потрапляє в прибережну захисну смугу річки Нивка і відноситься до земель водного фонду фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Ще у 2008 році Київрада своїм рішенням виділила фізичним особам у приватну власність низку земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, а також садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському та Голосіївському районах міста Києва. Серед них була і вказана земельна ділянка водного фонду.

Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва, позов прокуратури задоволено, рішення Київради в частині виділення цієї землі приватній особі скасовано, також скасовано реєстрацію ділянки в Державному земельному кадастрі та право власності на неї. Власника зобов’язано повернути земельну ділянку водного фонду у комунальну власність.

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту.

Також прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Прокуратура встановила, що директор товариства вирішив створити базу для відстою катерів на земельній ділянці комунальної власності на березі озера Волховата в Оболонському районі міста Києва, без оформлення документів.