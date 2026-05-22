Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
Земельна ділянка площею 0,1 га розташована по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці
фото: пресслужба Київської міської прокуратури
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Власника земельної ділянки зобов’язали повернути земельну ділянку водного фонду у комунальну власність

Солом’янська окружна прокуратура через суд скасувала рішення Київської міської ради, згідно з яким фізичній особі незаконно передали у приватну власність ділянку водного фонду в прибережній зоні річки Нивка. Землю в прибережній зоні планували використати під будівництво та садівництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу прокуратури столиці. 

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці. Ця земельна ділянка повністю потрапляє в прибережну захисну смугу річки Нивка, а отже відповідно до норм земельного та водного законодавства, відноситься до земель водного фонду.

У прокуратурі наголосили, що такі земельні ділянки можуть перебувати лише в державній чи комунальній власності та використовуватися виключно до їх цільового призначення з урахуванням законодавчих обмежень щодо ведення господарської діяльності.

Земельна ділянка повністю потрапляє в прибережну захисну смугу річки Нивка і відноситься до земель водного фонду
Земельна ділянка повністю потрапляє в прибережну захисну смугу річки Нивка і відноситься до земель водного фонду
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Ще у 2008 році Київрада своїм рішенням виділила фізичним особам у приватну власність низку земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, а також садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському та Голосіївському районах міста Києва. Серед них була і вказана земельна ділянка водного фонду.

Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва, позов прокуратури задоволено, рішення Київради в частині виділення цієї землі приватній особі скасовано, також скасовано реєстрацію ділянки в Державному земельному кадастрі та право власності на неї. Власника зобов’язано повернути земельну ділянку водного фонду у комунальну власність.

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. 

Також прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Прокуратура встановила, що директор товариства вирішив створити базу для відстою катерів на земельній ділянці комунальної власності на березі озера Волховата в Оболонському районі міста Києва, без оформлення документів.

Читайте також:

Теги: будівництво Київрада прокуратура земля Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи вже завершені в Дарницькому та Шевченківському районах столиці
У Києві триває обробка парків від кліщів: де вже безпечно гуляти (адреси)
22 квiтня, 15:38
Левко Колодуб є лауреатом премій ім. Бориса Лятошинського, М. Вериківського, Мар'яна та Іванни Коць та інших
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
23 квiтня, 14:44
Уламки знайшли у неділю, 26 квітня
У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона
26 квiтня, 17:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 квiтня, 13:36
Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
6 травня, 12:26
Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
7 травня, 12:09
У Дарницькому районі зруйновано багатоповерховий будинок
РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
14 травня, 19:50
В Україні різко подорожчала перша полуниця
Ціни на полуницю в Києві пішли вгору: скільки коштує кілограм (фото)
10 травня, 08:39
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
18 травня, 14:10

Новини

У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі
У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі
Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень
Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua