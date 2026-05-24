Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти

Офіційно підтверджено, що внаслідок масованого терору росіян у столиці загинули двоє людей

Масована комбінована атака російських окупаційних військ на столицю в ніч на 24 травня 2026 року призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та великої кількості жертв серед мирного населення. Станом на цю годину кількість мешканців міста, які дістали поранення різного ступеня тяжкості, стрімко збільшилася до 77 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Через високу інтенсивність нічних ударів та значну кількість пошкоджених житлових будинків у кількох районах Києва, навантаження на екстрені служби та медиків було максимальним. За офіційними даними столичної влади, медичну допомогу було надано десяткам городян.

Наразі у стаціонарних відділеннях міських лікарень перебуває 31 поранений. Лікарі ведуть боротьбу за життя та здоров'я кожного пацієнта, адже троє з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих цієї ночі є двоє дітей – їм надається вся необхідна кваліфікована педіатрична та психологічна допомога.

Ще 46 постраждалих киян дістали легші травми, переважно осколкові поранення від розбитого скла та забиття. Їм допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ліквідації наслідків прильотів бригади швидкої допомоги.

Нажаль, попри надзусилля сил протиповітряної оборони та рятувальних служб, уникнути жертв під час цієї атаки не вдалося.

Екстрені служби продовжують розбирати завали у найбільш постраждалих точках міста, а соціальні служби координують розселення мешканців, чиї квартири стали непридатними для життя. Дані щодо постраждалих та масштабів руйнувань продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу, інформує «Главком».

На місці прильоту президент провів коротку робочу розмову з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком щодо поточної ситуації у столиці та ліквідації наслідків нічних ударів.