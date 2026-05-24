Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77
фото: ДСНС Києва
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Офіційно підтверджено, що внаслідок масованого терору росіян у столиці загинули двоє людей

Масована комбінована атака російських окупаційних військ на столицю в ніч на 24 травня 2026 року призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та великої кількості жертв серед мирного населення. Станом на цю годину кількість мешканців міста, які дістали поранення різного ступеня тяжкості, стрімко збільшилася до 77 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Через високу інтенсивність нічних ударів та значну кількість пошкоджених житлових будинків у кількох районах Києва, навантаження на екстрені служби та медиків було максимальним. За офіційними даними столичної влади, медичну допомогу було надано десяткам городян.

Наразі у стаціонарних відділеннях міських лікарень перебуває 31 поранений. Лікарі ведуть боротьбу за життя та здоров'я кожного пацієнта, адже троє з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих цієї ночі є двоє дітей – їм надається вся необхідна кваліфікована педіатрична та психологічна допомога.

Ще 46 постраждалих киян дістали легші травми, переважно осколкові поранення від розбитого скла та забиття. Їм допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ліквідації наслідків прильотів бригади швидкої допомоги.

Нажаль, попри надзусилля сил протиповітряної оборони та рятувальних служб, уникнути жертв під час цієї атаки не вдалося.

Офіційно підтверджено, що внаслідок масованого терору росіян у столиці загинули двоє людей.

Екстрені служби продовжують розбирати завали у найбільш постраждалих точках міста, а соціальні служби координують розселення мешканців, чиї квартири стали непридатними для життя. Дані щодо постраждалих та масштабів руйнувань продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу, інформує «Главком».

На місці прильоту президент провів коротку робочу розмову з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком щодо поточної ситуації у столиці та ліквідації наслідків нічних ударів.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:51
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
18 травня, 05:50
Російські загарбники масовано атакували столицю дронами та ракетами
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
14 травня, 18:36
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
14 травня, 08:48
Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
12 травня, 19:01
Лише за період з 1 по 5 травня в Україні загинуло щонайменше 70 цивільних осіб
Сотні поранених і десятки вбитих у травні. ООН оприлюднила дані про жертв агресії РФ
7 травня, 05:31
Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
6 травня, 12:26
У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного
1 травня, 15:59
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка
29 квiтня, 14:04

Новини

Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві
Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)
Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео, фото)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео, фото)

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua