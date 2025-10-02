Головна Київ Новини
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
Обставини та деталі атаки з'ясовують відповідні служби
колаж: glavcom.ua

Наслідки нічної атаки на Київщині: У Бучі після удару БпЛА згорів санаторій, є поранений

У ніч на 2 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотними літальними апаратами на Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу в місті Буча виникла масштабна пожежа, є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, влучання спричинило займання двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію.

Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині фото 1
фото: ДСНС Київщини
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині фото 2
фото: ДСНС Київщини

Пожежа охопила площу 600 кв. метрів. Рятувальники ДСНС ліквідували вогонь о 02:13. На місці події було виявлено та травмовано чоловіка 1977 року народження.

Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині фото 3
фото: ДСНС Київщини
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині фото 4
фото: ДСНС Київщини

Обставини та деталі атаки з'ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київщину. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район. Наслідки повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Росіяни атакували дронами Бучанський район. У результаті обстрілу є поранений. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

Теги: Київщина безпілотник росія

