Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії

Вучич зазначив, що Сербія цінує інформацію від «однієї з найбільших і наймогутніших» спецслужб світу

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербська влада уважно вивчає заяви Служби зовнішньої розвідки Росії і подякував росіянам за інформацію про підготовку так званого «Майдану» в його країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTRS.

Коментуючи нещодавній звіт СЗР, в якому йшлося про нібито підривну діяльність Європейського Союзу та підготовку до «кольорової революції» в Сербії, Вучич заявив, що його країна готова захищатися.

«Я не маю жодних сумнівів, що ті, хто організував кольорову революцію, не можуть просто здатися, занадто багато грошей було вкладено. І тому у них буде остання спроба захопити владу силою. Ми до цього готові», – сказав Вучич.

Згідно із заявою СЗР, європейські «еліти» нібито використовують річницю трагічних подій у Нові-Саді 1 листопада для «промивання мізків» сербської молоді та просування ідеї «світлого європейського майбутнього».

Вучич зазначив, що Сербія цінує інформацію від «однієї з найбільших і наймогутніших» спецслужб світу та буде тісно співпрацювати з нею, щоб захистити державу.

Нагадаємо, сербський консервативний рух «Наші» привітав самопроголошеного главу Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження. Його портрет розташували на білбордах у сербських містах. Як інформує «Главком», про це пише «Белсат».

В організації заявили, що розмістили такі привітання у містах Белград та Новий Сад на знак «дружби та підтримки сербського народу братній Білорусі та її президентові».