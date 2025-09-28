Росія втрачає військовий ринок Латинської Америки – розвідка

Санкційна політика та війна в Україні особливо боляче вдарили по військово-технічному співробітництву

Міжнародні санкції скоротили геополітичний вплив Росії в Латинській Америці та відкрили можливості для Китаю

Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення, призвели до суттєвого обмеження її геополітичної присутності та впливу у регіоні Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, ініціатива Кремля, відома як «Доктрина Примакова», яка передбачала активне розширення співпраці з країнами Латинської Америки, наразі зводиться до символічних дипломатичних жестів. Сюди входять лише обмін делегаціями, студентські програми та зустрічі на другорядному рівні. Основними партнерами Росії у регіоні залишаються лише Куба, Нікарагуа та Венесуела – держави, які мають глибокі історичні зв’язки ще з СРСР.

Санкційна політика та війна в Україні особливо боляче вдарили по військово-технічному співробітництву. Росія, яка традиційно постачала до регіону озброєння радянського зразка, суттєво виснажила свої запаси через війну. За останні роки не зафіксовано жодних масштабних поставок російського озброєння.

Як зазначає розвідка, на тлі цієї ситуації, низці латиноамериканських країн доводиться шукати альтернативи та розглядати можливість модернізації або повної заміни своїх застарілих систем у співпраці зі США.

Ослаблення російських позицій у Латинській Америці призвело до активізації в регіоні інших геополітичних гравців, зокрема Іран нарощує обсяги постачання озброєння. Китай, в свою чергу, розширює науково-військову співпрацю, зміцнюючи свої стратегічні зв’язки з країнами регіону.

