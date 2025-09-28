Головна Світ Економіка
Росія втрачає військовий ринок Латинської Америки – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія втрачає військовий ринок Латинської Америки – розвідка
Санкційна політика та війна в Україні особливо боляче вдарили по військово-технічному співробітництву
фото: СЗРУ

Міжнародні санкції скоротили геополітичний вплив Росії в Латинській Америці та відкрили можливості для Китаю

Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення, призвели до суттєвого обмеження її геополітичної присутності та впливу у регіоні Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, ініціатива Кремля, відома як «Доктрина Примакова», яка передбачала активне розширення співпраці з країнами Латинської Америки, наразі зводиться до символічних дипломатичних жестів. Сюди входять лише обмін делегаціями, студентські програми та зустрічі на другорядному рівні. Основними партнерами Росії у регіоні залишаються лише Куба, Нікарагуа та Венесуела – держави, які мають глибокі історичні зв’язки ще з СРСР.

Санкційна політика та війна в Україні особливо боляче вдарили по військово-технічному співробітництву. Росія, яка традиційно постачала до регіону озброєння радянського зразка, суттєво виснажила свої запаси через війну. За останні роки не зафіксовано жодних масштабних поставок російського озброєння.

Як зазначає розвідка, на тлі цієї ситуації, низці латиноамериканських країн доводиться шукати альтернативи та розглядати можливість модернізації або повної заміни своїх застарілих систем у співпраці зі США.

Ослаблення російських позицій у Латинській Америці призвело до активізації в регіоні інших геополітичних гравців, зокрема Іран нарощує обсяги постачання озброєння. Китай, в свою чергу, розширює науково-військову співпрацю, зміцнюючи свої стратегічні зв’язки з країнами регіону.

Нагадаємо, внаслідок дефіциту пального в Росії спостерігається масове припинення роботи автозаправних станцій (АЗС). За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, за останні два місяці по всій країні припинила продаж бензину кожна 50-та заправка. Загалом кількість діючих АЗС скоротилася на 360 об’єктів, що складає 2,6% від загальної кількості, передає «Главком».

Найбільших втрат зазнали незалежні заправки – їхня кількість зменшилася на 4,1%. Мережі, які ще продовжують працювати в умовах локальної нестачі пального, змушені впроваджувати суворі обмеження. Зокрема, вони лімітують відпуск бензину до 10-20 літрів на одного клієнта або тимчасово пропонують до продажу лише дизельне паливо.

