Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico
Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї ООН
фото: Reuters

Заяви Трампа під час Генасамблеї ООН скпетично сприйняті європейськими дипломатами через попередні дії президента США у відношенні до України

Коментарі президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна може повернути всі свої окуповані землі, викликали в європейських чиновників суміш захоплення та скептицизму. Заява Дональда Трампа, стала поворотом, який суперечить попередній його позиції щодо територіальних поступок України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку європейські чиновники висловлювали стримане захоплення. Президент Франції Еммануель Макрон привітав заяви Трампа, зазначивши, що вони свідчать про його віру в здатність України перемогти. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка провела «дуже глибоку» розмову з Трампом, вважає, що її підхід до співпраці з ним почав давати результати.

Однак багато європейських дипломатів залишаються скептичними. Один з чиновників ЄС на умовах анонімності зазначив, що хоча Трамп і зробив «найбільш проукраїнський пост», він «завжди знаходиться за один дзвінок від того, щоб зробити щось не дуже добре».

«Це поки що найскладніше», – пожартував один чиновник ЄС на місці події в Нью-Йорку. «Але він завжди знаходиться за один дзвінок Путіна від того, щоб зробити щось не дуже добре».

«Ми просто бачимо результат того, що Європа знову і знову казала, що ми зробимо X, і ми робимо X, тоді як Росія каже, що вони зроблять A, і вони роблять Z», – сказав чиновник ЄС.

Скептики вважають, що ця заява може бути лише спробою підбурити Путіна і не призведе до реальних змін у політиці США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Таку заяву Зеленський зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку, інформує «Главком».

Зеленський охарактеризував зустріч як позитивну, зазначивши, що Трамп прихильно поставився до тем, які українська сторона вважає ключовими для досягнення миру. Він підкреслив, що не може стверджувати, що Трамп зробить усе, чого хоче Україна, але він позитивно сприйняв їхні пропозиції.

Щодо гарантій безпеки, український президент пояснив, що поки що немає конкретних деталей на папері, але команди обох сторін почнуть працювати над цим питанням вже наприкінці вересня. Зеленський зазначив, що ці гарантії можуть включати надання Україні певних видів зброї, зокрема безпілотників, але конкретні домовленості будуть досягнуті пізніше.

Теги: росія ООН війна Європа Дональд Трамп

